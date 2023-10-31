В АТОР заявили, что аннуляции туров в Дагестан единичны

В Ассоциации туроператоров России отметили, что массовой отмены в случае полной стабилизации обстановки не ожидается

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Туроператоры зафиксировали единичные случаи аннуляций туров в Дагестан после беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По данным ведущих федеральных туроператоров на дагестанском направлении, аннуляций туров в эту республику Северного Кавказа на фоне информации о беспорядках в аэропорту Махачкалы почти не было. У опрошенных компаний Pegas Touristik, "Дельфин", "Алеан", "Мультитур", "Интурист", Fun&Sun, Coral Travel, Anex и ряда других игроков рынка в течение дня 30 октября зафиксированы лишь единичные аннуляции", - говорится в сообщении.

Таким образом, по итогам первого дня после событий в Махачкале уровень аннуляций не превышает среднестатистические значения. По мнению экспертов, это может быть обусловлено двумя факторами. Во-первых, туристы не хотят спешить с принятием решения об отмене поездки и стремятся удостовериться в стабилизации ситуации. Во-вторых, у подавляющего большинства путешественников невозвратные авиабилеты в Дагестан, объяснили в АТОР.

Туроператоры прогнозируют, что массовых аннуляций туров в республику в случае полной стабилизации обстановки не ожидается. Однако, по мнению многих из них, спрос на Дагестан может снизиться, добавили в ассоциации.

Российский союз туриндустрии (РСТ) не фиксирует отказов от турпоездок в Дагестан, сообщили в пресс-службе союза. Реакция туристов на произошедшее сдержанная, единичное событие не повлияет на популярность региона как туристического направления, отметили в РСТ. Там напомнили, что с января по сентябрь турпоток в Дагестан составил 1,28 млн человек, что на 10% больше, чем за тот же период 2022 года.