ВВП Грузии за три квартала вырос на 6,8%

Рост экономики в сентябре составил 5,1%

ТБИЛИСИ, 31 октября. /ТАСС/. Рост реального ВВП Грузии в период с января по сентябрь 2023 года составил 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.

Рост экономики в сентябре составил 5,1%. Как отмечается, в сентябре рост наблюдался в финансовой и страховой деятельности, сферах строительства, торговли, гостиничном и ресторанном бизнесе. При этом спад зафиксирован в сфере обрабатывающей промышленности, транспорта и недвижимости.

Оборот товарами в Грузии за девять месяцев года превысил $15,9 млрд, что выше аналогичного показателя прошлого года на 16,5%. Экспорт составил более $4,6 млрд (рост на 12,7%), а импорт - более $11,3 млрд (рост на 18,2%).