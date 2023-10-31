"Мой бизнес" будет координировать господдержку и развитие предпринимательства

Ассоциация также займется мониторингом текущих запросов бизнеса в регионах России, сообщила пресс-служба Минэкономразвития

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. В России с сегодняшнего дня заработало Национальное агентство развития предпринимательства "Мой бизнес - мои возможности" (ассоциация "Мой бизнес"). Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Новая структура, как отметили в МЭР, создана для координации деятельности инфраструктуры поддержки предпринимательства, сбора и масштабирования лучших практик господдержки бизнеса, реализации проектов, направленных на развитие предпринимательства в России и информирование предпринимателей. Ассоциация "Мой бизнес" также займется мониторингом текущих запросов бизнеса в регионах России, подготовкой предложений по вопросам реализации региональных программ и проектов, направленных на развитие предпринимательства.

Председателем правления Национального агентства развития предпринимательства "Мой бизнес - мои возможности" (Ассоциация "Мой бизнес") стал руководитель центра "Мой бизнес" Санкт-Петербург (ГБУ "Центр развития и поддержки предпринимательства") Лев Кузнецов.

"Центры "Мой бизнес" взаимодействуют с 2 млн российских предпринимателей через федеральную сеть, состоящую из 400 центров в более чем 80 регионах. Мы надеемся, что Национальное агентство "Мой бизнес" поможет внедрять передовые практики регионов по всей стране, анализировать обратную связь от бизнеса и предоставлять современные инструменты для развития", - сказала заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.