Мишустин сообщил о росте грузооборота России с Азией в 2023 году на 50%

Премьер-министр РФ отметил, что показатель увеличился до 25 трлн рублей

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Грузовой поток между Россией и странами Азии за семь месяцев 2023 года увеличился почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 25 трлн рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам и гостям Международного таможенного форума.

"За семь месяцев текущего года грузовой поток со странами Азии увеличился почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. И составил 25 трлн рублей. А это более двух третей нашего торгового оборота", - сказал глава российского кабмина.

Он также обратил внимание на существенное повышение пропускной способности погранпереходов на границе. Так, на погранпункте Верхний Ларс (между Россией и Грузией) отмечен семикратный рост от проектной мощности. На пунктах пропуска на границе РФ с Азербайджаном (Яраг - Казмаляр) и с Китаем (в Забайкалье) пропускная способность выросла более чем в два раза.

Премьер-министр РФ указал и на рост товарооборота по международному коридору Север - Юг: за три квартала 2023 года он превысил прошлогодние показатели на 30%. "И в этих положительных результатах есть большой вклад российской таможни", - подчеркнул он.

По словам Мишустина, правительством РФ уже принят ряд мер для расширения внешней торговли страны с дружественными странами. Так, например, максимально упрощены таможенные процедуры, а социально значимые товары оформляются в первую очередь. Он добавил, что совершенствуются цифровые сервисы и практически 80% деклараций уже регистрируется автоматически в электронной форме.

"Важно и дальше создавать комфортные условия для бизнеса, занятого во внешней торговле. Ведь многое еще нужно сделать", - указал Мишустин. Он отметил, что необходимо ускорять таможенные операции, активнее внедрять решения на основе искусственного интеллекта и сформировать единую цифровую платформу, интегрированную с базами данных всех контролирующих органов.