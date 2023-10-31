СМИ: торговые переговоры с Австралией провалились из-за "ценностного империализма" ЕС

По информации Handelsblatt, одной из причин тяжелых переговоров Брюсселя с Канберрой стало настойчивое требование европейцев включить в соглашение механизмы кондициональности, касающиеся экологических и социальных вопросов взаимодействия сторон

БЕРЛИН, 31 октября. /ТАСС/. Переговоры по соглашению о свободной торговле между Евросоюзом с Австралией провалились из-за уверенности Брюсселя в способности диктовать условия другим странам мира, которую некоторые обозреватели называют "ценностным империализмом". Такое мнение выразила журналист германской газеты Handelsblatt Тереза Штиенс.

По ее мнению, одной из причин тяжелых переговоров Брюсселя с Канберрой стало настойчивое требование европейцев включить в соглашение механизмы кондициональности, касающиеся экологических и социальных вопросов взаимодействия сторон. С точки зрения автора, оно несет следующий посыл: "Мы будем торговать с вами, если вы будете придерживаться определенных стандартов, которые мы устанавливаем". Штиенс утверждает, что "привычка Брюсселя вести переговоры с поднятым указательным пальцем не находит отклика" у международных партнеров, в том числе и у Австралии. "Особенно если есть подозрения, что это замаскированный протекционизм, например потому, что Франция хочет защитить отечественное сельское хозяйство", - добавляет автор.

По словам заместителя руководителя редакции политики Handelsblatt Мартина Грайве, страны ЕС по-прежнему считают, что они "могут диктовать свои условия другим странам мира". "Некоторые называют это "ценностным империализмом" через черный ход", - добавил журналист.

Министр торговли Австралии Дон Фаррелл сообщил в понедельник об отсутствии подвижек в торговых переговорах с Евросоюзом. По его словам, Канберре не удалось добиться прогресса по обеспечению наилучшие условия для национальных производителей, бизнесменов и потребителей. Министр отметил, что работа над соглашением о свободной торговле с ЕС будет продолжена.