В США заявили о намерении исключить Нигер, Габон, Уганду и ЦАР из торгового партнерства

Эти страны не смогли "развеять обеспокоенность" Вашингтона "по поводу их несоблюдения критериев отбора AGOA", сообщается в письме, которое президент Соединенных Штатов Джо Байден направил спикеру Палаты представителей

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. США намерены прекратить участие Габона, Нигера, Уганды и Центрально-Африканской Республики (ЦАР) в торговой программе Закона о росте и возможностях Африки (AGOA), предоставлявшей беспошлинный доступ для товаров местного производства. Об этом говорится в письме, которое президент США Джо Байден направил спикеру Палаты представителей.

Как следует из текста письма, опубликованного на сайте Белого дома, решение приняли в связи с "грубыми нарушениями" международно признанных прав человека со стороны руководства ЦАР и Уганды. В то же время Нигер и Габон, по оценке властей США, не смогли добиться "прогресса в защите политического плюрализма и верховенства закона".

"Несмотря на интенсивное взаимодействие между США и ЦАР, Габоном, Нигером и Угандой, эти страны не смогли развеять обеспокоенность США по поводу их несоблюдения критериев отбора AGOA", - заявил Байден в письме.

Как отмечается, членство четырех государств в программе прекратят с 1 января 2024 года. Однако в будущем условия участия могут пересмотреть. Он сказал, что продолжит оценивать, соответствуют ли они квалификационным требованиям программы.

Программа AGOA, созданная в 2000 году, предоставляет экспортным товарам из соответствующих стран беспошлинный доступ на рынок США. Срок ее действия истекает в сентябре 2025 года, но уже ведутся дискуссии о том, продлевать ли его и на какой срок.

В новость внесена правка (11:39 мск) - передается с уточнением написания названия страны в лиде, правильно - Центрально-Африканской Республики