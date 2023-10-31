В ВШЭ рассказали о сходстве криптовалюты и ценных бумаг

В случае риска обвала криптовалютный рынок работает по тем же законам, что и традиционные финансовые, считает исследовательница Виктория Добрынская

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Цифровые активы в целом слабо отличаются от традиционных ценных бумаг с точки зрения премии за риск. Об этом во вторник сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ со ссылкой на исследование доцента факультета экономических наук ВШЭ Виктории Добрынской.

"Исследовательница пришла к выводу, что с точки зрения риска обвала криптовалютный рынок работает по тем же законам, что и традиционные финансовые рынки. Основное отличие крипторынка от традиционных рынков лишь в величине премии за риск - она здесь значительно выше", - говорится в сообщении.

Добрынская проанализировала, как менялся курс более двух тыс. криптовалют в промежутке между 2014-2021 годом. За это время общая капитализация рынка криптовалют выросла с $1 млрд до $3 трлн , а число криптовалют достигло более 20 тыс., при этом доходность некоторых активов за неделю могла меняться от минус 100% до плюс 20 000%.

Как отмечает Добрынская, экономистов давно интересует, каким образом ведет себя рынок криптовалют и отличается ли он на фундаментальном уровне от торгов акциями и другими классическими ценными бумагами. Специалисты НИУ ВШЭ уже долгое время изучают поведение этих виртуальных активов. Им уже удалось обнаружить, что рынок криптовалют в целом ведет себя так же, как классический обмен ценными бумагами.

В своей новой работе Добрынская изучила то, как связаны друг с другом уровень доходности криптовалют и риск обвала их курса. Для этого она рассмотрела системные риски обвала, влияющие на настроения инвесторов на всем рынке цифровых активов в целом, и проанализировала их влияние на курс отдельных криптовалют. Этот анализ показал, что с точки зрения премии за риск криптовалюты в целом ведут себя так же, как и классические ценные бумаги - чем выше риск, тем больше доходность.

Данный вывод, как отмечается в сообщении, в очередной раз ставит под сомнение популярное мнение о том, что крипторынок принципиально отличается по динамике доходности и общему поведению от рынков традиционных активов. Как отмечает экономист, схожий характер их функционирования позволяет использовать уже существующие инструменты для составления выгодных портфелей криптовалют.