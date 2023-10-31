Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 12,5 рубля впервые с 11 июля

Курс евро снизился до 97,57 рубля, доллар находился на отметке в 91,76 рубля

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля впервые с 11 июля текущего года, свидетельствуют данные торгов.

Отметки в 12,5 рубля юань достиг к 11:20 мск, снизившись на 0,92%.

К 11:40 мск юань ускорил снижение и находился на уровне 12,489 рубля (-1,19%). В то же время евро терял 1,2%, опускаясь до 97,46 рубля, доллар находился на отметке в 91,65 рубля (-1,3%).

По данным на 11:40 мск, индекс Мосбиржи находился на отметке 3 198,24 пункта (-0,89%), индекс РТС рос на 0,46%, до 1 099,35 пункта.