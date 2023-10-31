В ЛНР 84% предпринимателей зарегистрировали свой бизнес по законодательству РФ

Заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по республике Олег Иванов отметил, что автоматически в ЕГРЮЛ внесли сведения о юридических лицах, работавших в регионе до ее вхождения в состав России

ЛУГАНСК, 31 октября. /ТАСС/. Более 31 тыс. предпринимателей, что составляет 84% от ранее работавших в Луганской Народной Республике (ЛНР), зарегистрировали свой бизнес по российскому законодательству. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы (УФНС) России по ЛНР Олег Иванов.

По его словам, согласно федеральному закону, регламентирующему внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) данных о предпринимателях, которые ранее работали в регионе, бизнесмены должны до конца года подать свои учредительные документы в УФНС. "На сегодняшний день в Луганской Народной Республике зарегистрированы 31 193 индивидуальных предпринимателя, из которых 84% ранее осуществляли предпринимательскую деятельность на территории Луганской Народной Республики", - сказал он.

Иванов сообщил, что автоматически в ЕГРЮЛ были внесены сведения о юридических лицах, работавших в республике до ее вхождения в состав РФ. "Автоматически внесены сведения о 10 166 юридических лицах различных организационно-правовых форм, из которых 2 680 - 26,4% - юридических лиц привели свои документы в соответствие действующему законодательству Российской Федерации, представили соответствующие заявления <…> в регистрирующий орган", - отметил он.