Внешнеторговый оборот города Хайкоу за январь-сентябрь вырос на 31,4%

Значительную часть в структуре товарооборота Хайкоу заняли товары, которые шли по каналам обычной торговли

ХАЙКОУ /Китай/, 31 октября. /ТАСС/. Объем внешнего товарооборота китайского города Хайкоу (южная провинция Хайнань) за первые три квартала текущего года составил 59,27 млрд юаней ($8,3 млрд), что на 31,4% превысило показатель аналогичного периода 2022 года. Такие данные местной таможни публикует газета "Хайкоу жибао".

Таким образом, доля города Хайкоу во всем внешнеторговом обороте провинции Хайнань составила 34,6%. Экспорт за указанный период вырос на 74,6% в годовом выражении, до 22,23 млрд юаней ($3,1 млн). Импорт при этом составил 37,04 млрд юаней ($5,2 млрд) - рост на 14,5%.

Значительную часть в структуре товарооборота Хайкоу заняли товары, которые шли по каналам обычной торговли. Их оборот за указанный период вырос на 37% в годовом выражении и составил 35,72 млрд юаней ($5 млрд), а доля в общей структуре товарооборота достигал 60,3%. Что касается канала беспошлинной торговли, то такие поставки выросли на 32,5%, до 9,09 млрд юаней ($1,2 млрд).

Объем товарооборота со странами ЕС за январь-сентябрь увеличился на 35,5% и составил 9,22 млрд юаней ($1,2 млрд). Со странами АСЕАН этот показатель вырос на 11,5% и достиг 6,1 млрд юаней ($859,1 млн).

В то же время увеличился и объем торговли города с Россией. Товарооборот составил 5,07 млрд юаней ($714 млн) - рост на 46,5%.