Доходы бюджета Санкт-Петербурга планируют ежегодно увеличивать на 7-8%

Прогнозируемые доходы городской казны в 2024 году составят 1,168 трлн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Доходы бюджета Санкт-Петербурга, которые уже превышают 1 трлн рублей, ежегодно будут увеличивать на 7-8%. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, представляя проект бюджета города на 2024 год в Законодательном собрании.

"С учетом всех факторов, по нашим прогнозам, объем доходов будет ежегодно прирастать на 7-8%", - сказал Беглов. Губернатор отметил, что в 2024 году будет сглажено влияние негативных факторов, которые влияли на поступление доходов в городской бюджет в 2023 году.

"Основные параметры бюджета на 2024 год: доходная часть - 1,168 трлн рублей, расходная часть - 1,298 трлн рублей. Основной драйвер роста - налоговые доходы. В 2024 году, по нашим прогнозам, влияние негативных факторов на налоговые поступления, которые мы преодолевали в текущем году, будет сглажено. Мы работаем над этим. Финансовые результаты сырьевых экспортеров должны стабилизироваться", - сообщил губернатор.

Как сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета, структура доходов Санкт-Петербурга в 2024-2026 годах сохранится. Налоговые платежи составляют более 90% от общего объема поступлений. При подготовке проекта закона учтен базовый вариант прогноза социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. При планировании доходов учитывались изменения бюджетного и налогового законодательства федерального и регионального уровней, принятые на момент подготовки проекта закона.