Минск поставил вопрос перед Москвой о компенсациях из-за задержки ввода БелАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия предложила варианты решения этой ситуации

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Белоруссия поставила перед российской стороной вопрос о компенсациях в связи со смещением сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, РФ предложила варианты. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая доклад о завершении строительства БелАЭС.

"У нас немного сместились сроки ввода в эксплуатацию атомной станции из-за российской стороны. Естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо. Ничего там чрезвычайного не было, - сказал Лукашенко, чьи слова приводит агентство БелТА. - Но такие вопросы были поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции, и ответственность за это несет российская сторона".

По его словам, РФ предложила "варианты и по цене на свежее ядерное топливо - как для россиян, как для своих станций, - и срок гарантийный на пять лет [на основные узлы]".

Президент поинтересовался, удовлетворяет ли это белорусскую сторону. "Мы, конечно, излишне не должны напрягать россиян: электричества у нас хватало и хватает, но договор есть договор, и достаточны ли те уступки, которые сделали россияне, Росатом, для белорусской стороны", - добавил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Минск в связи со смещением сроков ввода первого и второго энергоблоков ведет переговоры с российской стороной по корректировке условий кредитного соглашения - как по срокам погашения кредита, так и по условиям процентной ставки.

БелАЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд. В июне 2021 года первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию. В середине мая 2023 года в рамках этапной программы энергетического пуска состоялось первое включение в сеть второго энергоблока, в конце мая начался этап его опытно-промышленной эксплуатации. 24 октября МЧС Белоруссии выдало разрешение на эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС.