Глава комитета Госдумы спрогнозировал взрывной рост экономики в новых регионах РФ

Доступные российским предприятиям инструменты поддержки позволили сделать "очень большой рывок в восстановлении промышленной мощи" ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил Владимир Гутенев

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев ("Единая Россия") полагает, что на территории новых регионов России - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей - произойдет взрывной рост экономики после окончания боевых действий в рамках СВО. Об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС.

"Та работа, которая проводилась и те коммуникации, которые сейчас сложились с предприятиями по всей России, а идет межотраслевое взаимодействие, говорит о том, что после того, как наступит мир <...>, мы увидим взрывной рост экономики на этих территориях, на которых, к сожалению пока не хватает кадровых ресурсов", - отметил он.

По словам Гутенева, инструменты поддержки, которые доступны российским предприятиям, помогли сделать "очень большой рывок в восстановлении промышленной мощи новых регионов". "За прошлый год было открыто 100 предприятий, за нынешний год - 41 предприятий. Это довольно много, они возникали не на пустом месте, промышленная, образовательная и научная база Донецкого макрорегиона представляется очень серьезной", - указал депутат.

По оценке Гутенева, существует тесная связь между рядом вузов и предприятиями, которые там находятся. "Прежде всего это предприятия, которые раньше входили в контур "Мотор Сич", двигателестроения, в завод в Снежном, в Луганске одним из базовых предприятий является предприятие транспортного машиностроения "Лугамаш". Сейчас мы стараемся интегрировать в рамках производственной и промышленной кооперации предприятия Донбасса в общую ткань кооперации нашей страны. Это формирует устойчивость, это формирует необходимую маржинальность, но для всего этого нужны кадры", - рассказал парламентарий.

При этом подготовка кадров уже идет, подчеркивает Гутенев: "Я рад, что ряд вузов, особенно близлежащих вузов - в частности, Донской технический университет - они в прошлом году подготовили 4,2 тыс. специалистов [переподготовка], в этом году - более 3 тыс.". По ряду направлений компетенции, которые есть у донбасских вузов, чрезвычайно высоки, указывает он. "Горное, маркшейдерское дело, машиностроение в части подземных выработок, и, конечно, двигателестроение, металлургия", - отметил глава комитета.