Мезенцев заявил о готовности документа по созданию налогового органа Союзного государства

Госсекретарь СГ также отметил, что "подходы по взиманию налогов ради исполнения социальных обязательств будут более совершенными и успешными"

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Документ по созданию наднационального налогового органа Союзного государства Белоруссии и России готов и передан председателю союзного Совмина, премьер-министру РФ Владимиру Мишустину. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев.

"Буквально на днях я имел возможность представить, обратившись с официальным письмом, Михаилу Владимировичу Мишустину, как премьеру союзного правительства, документ на создание наднационального налогового органа", - сказал Мезенцев в интервью телеканалу "Беларусь-1".

Он пояснил, что речь не идет о том, что "белорусские налоговые инспекторы будут взимать налоги у россиян, как и наоборот". "Это значит, что подходы по взиманию налогов ради граждан, ради исполнения социальных обязательств будут более совершенными и успешными, чем ранее", - пояснил госсекретарь СГ.

Создание наднационального налогового комитета в рамках Союзного государства Белоруссии и России предусмотрено подписанным 3 октября 2022 года договора об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Документ был разработан в целях реализации программы СГ по гармонизации налогового и таможенного законодательства и сотрудничеству в таможенной сфере. Основными целями документа являются устранение налоговых барьеров во взаимной торговле, обеспечение целостности фискальной базы сторон и формирование единого информационного пространства для системного сотрудничества и взаимной помощи налоговых органов.

Документ также предполагает создание интегрированной системы администрирования косвенных налогов, куда будет вноситься информация об операциях плательщиков НДС двух стран, состоящих на учете в налоговых органах на 1 января 2023 года. Она нужна для сквозного анализа данных по налогу на добавленную стоимость. В рамках договора планируется создание наднационального налогового комитета, который будет отслеживать соблюдение сторонами установленных договоренностей.