"Примтеплоэнерго" оштрафовали за загрязнение земли нефтепродуктами в паводок

По данным Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, предприятие уже приняло меры по очистке территории

ВЛАДИВОСТОК, 31 октября. /ТАСС/. Штраф в размере 240 тыс. рублей наложили на краевое государственное предприятие "Примтеплоэнерго" за загрязнение нефтепродуктами почвы в поселке Покровка Приморского края во время наводнения. Об этом сообщает пресс-служба Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

"Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку в связи с загрязнением нефтепродуктами поселке Покровка Приморского края. Установлено, что в результате нарушения технологического процесса на котельной в период паводка произошел разлив мазута. Загрязнены прилегающая территория, водоохранная зона реки Раздольная, близлежащее озеро на общей площади 52 тыс. кв. м. За совершение административных правонарушений предусмотренных ч. 2 ст. 8.6 (порча земель), ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ (использование водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной деятельности) по постановлениям природоохранного прокурора на КГУП "Примтеплоэнерго" наложены штрафы на общую сумму 240 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Предприятием приняты меры по очистке территории от загрязнения. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Устранение нарушений оставлено на контроле в природоохранной прокуратуре.

Сильное наводнение в Приморье было вызвано тайфуном "Ханун". Большинство рек на западе края вышли из берегов, сильно пострадала подстанция Студгородок в Уссурийске, где из-за подъема уровня воды до отметки 2 м, которая держалась на территории подстанции с 12 до 15 августа, было затоплено все основное электрооборудование. После схода воды, вечером 15 августа, специалисты сразу же приступили к осмотру подстанции и обнаружили, что ситуация осложнена разливом нефтепродуктов, которые затронули микрорайон Семь ветров в Уссурийске.