В ФТС сообщили, что доля стран Азии во внешней торговле России достигла 70%

Временно исполняющий обязанности руководителя службы Руслан Давыдов отметил, что "самыми быстрыми темпами растет торговля с Индией"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Доля Евросоюза в общем объеме российской внешней торговли составляет всего 16%, тогда как доля азиатских стран выросла до 70%. Быстрее всего растут объемы торговли с Индией, сообщил на пленарной сессии Международного таможенного форума в Москве временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.

"Если в докризисные, доковидные времена доля стран Европейского союза в нашей торговле составляла 50 и более процентов, то теперь эта доля сократилась до 16%, а доля стран Азии, как мы видим здесь, выросла практически до 70% уже и продолжает расти. В этом товарообороте очень активно у нас растет Китай, самыми быстрыми темпами растет торговля с Индией. Растет товарооборот со странами Латинской Америки", - сказал он.

Ранее Давыдов сообщал о том, что на долю стран СНГ сейчас приходится 14% российской внешней торговли, а на страны ЕАЭС - 12%. При этом объем торговли России со всеми странами СНГ, кроме Молдавии, растет.