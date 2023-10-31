"Кузбассразрезуголь" на четверть сократил сбросы загрязняющих веществ в водоемы

По словам директора по правовому обеспечению и экологии компании Захара Сапурина, совместно с учеными на предприятии испытывают новые технологии, которые в перспективе помогут сделать очистку сточных вод еще эффективнее и экономичнее

КЕМЕРОВО, 31 октября. /ТАСС/. Техническая модернизация позволила УК "Кузбассразрезуголь" в течение трех лет сократить объем сброса загрязняющих веществ в реки и озера более чем на четверть, сказал директор по правовому обеспечению и экологии компании Захар Сапурин.

Как сообщили в пресс-службе компании, 31 октября на очистных сооружениях Кедровского разреза УК "Кузбассразрезуголь" установили экспериментальную установку для повышения эффективности очистки карьерных и поверхностных сточных вод.

"Мы находимся в постоянном поиске новых решений по технической модернизации очистных сооружений, чтобы дополнительно увеличить степень очистки сточных вод. За три года мы сократили общий объем сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты более чем на четверть. Сегодня вместе с учеными мы испытываем новые технологии, которые в перспективе помогут сделать очистку сточных вод еще эффективнее и экономичнее", - привели в пресс-службе слова Сапурина.

В частности, совместно с учеными Кемеровского государственного университета по комплексной научно-технической программе "Чистый уголь - зеленый Кузбасс" установлен блочно-модульный комплекс, где сточные воды проходят многоэтапную водоочистку, чтобы избавиться от осадков и вредных примесей перед дальнейшим сбросом в водоемы. Здесь проводится реагентная обработка, адсорбция, напорная фильтрация с кварцевым песком, затем вода проходит через обратноосмотическую мембрану и облучение ультрафиолетом.

УК "Кузбассразрезуголь" - одна из крупнейших в России угледобывающих компаний, специализируется на добыче каменного угля открытым способом. В составе компании работают шесть угольных разрезов на территории Кемеровской области, в том числе и один из крупнейших в России разрезов "Бачатский", а также угольная шахта "Байкаимская". Их общий объем угледобычи составляет в среднем 45 млн тонн в год.