Регион занял первое место в УФО по урожаю овощей открытого грунта

ТЮМЕНЬ, 31 октября. /ТАСС/. В Тюменской области завершилась уборочная кампания, общий объем урожая зерновых и зернобобовых культур составил 1,685 млн тонн, овощей открытого грунта - 45 тыс. тонн. Весь объем картофеля убрали с полей региона, аграрии собрали почти 210 тыс. тонн, что в 1,5 раза превышает потребности области, сообщили в департаменте агропромышленного комплекса региона.

"В Тюменской области завершили уборку урожая. Вес общего "каравая-2023" составил 1,685 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Урожай аграрии собрали с площади почти 727 тыс. га. Урожайность составила 23 ц с га. Также с полей убран весь объем картофеля, при потребности региона в 144 тыс. тонн "второго хлеба" в этом году удалось собрать почти 210 тыс. тонн. Средняя урожайность - 267 ц с га", - говорится в сообщении.

Также в департаменте отметили, что регион занял первое место в Уральском федеральном округе по урожаю овощей открытого грунта. Тюменские аграрии собрали почти 45 тыс. тонн овощей, средняя урожайность составила 454 ц с га.

В регионе сеют пшеницу, овес, ячмень, горох, кукурузу, рапс, лен, несколько хозяйств области имеют экспериментальные посевы подсолнечника, чеснока и горчицы. Все большее распространение получают сады смородины, черноплодной рябины, облепихи, добавили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.