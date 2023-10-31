31 октября, 09:26
Попытка госпереворота в Нигере

СМИ: банки Нигера получают финансирование извне, несмотря на санкции ECOWAS

Как сообщил журнал Jeune Afrique, за последний месяц Центробанк Западноафриканского экономического и валютного союза перечислил более €1,8 млрд на счета банков африканского государства

ПРЕТОРИЯ, 31 октября. /ТАСС/. Центробанк Западноафриканского экономического и валютного союза (ЦБ ЗАЭВС) продолжает выделять денежные средства частным банкам Нигера, несмотря на санкции Экономического сообщества государств Западной Африки (ECOWAS). Об этом сообщает журнал Jeune Afrique.

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По его данным, за последний месяц ЦБ ЗАЭВС перечислил более €1,8 млрд на счета банков Нигера, несмотря на заморозку открытых в ЦБ счетов правительства и закрытие всех своих представительств в стране. Речь идет о выплатах по досанкционным долговым обязательствам центрального банка перед банками Нигера, уточняет издание.

По словам исполнительного секретаря Западноафриканского сообщества инвестиционных аналитиков Режиса Куао-Зотти, это позволяет новым властям Нигера продолжать финансирование деятельности государственных структур.

ECOWAS по итогам саммита 30 июля ввело санкции против мятежных властей в Ниамее. В частности, было объявлено о закрытии границ с Нигером и введении запрета на авиасообщение. Кроме того, были прекращены все финансовые операции с республикой, заморожены государственные активы Нигера в центробанках стран ECOWAS. 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
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