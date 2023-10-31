СМИ: банки Нигера получают финансирование извне, несмотря на санкции ECOWAS

Как сообщил журнал Jeune Afrique, за последний месяц Центробанк Западноафриканского экономического и валютного союза перечислил более €1,8 млрд на счета банков африканского государства

ПРЕТОРИЯ, 31 октября. /ТАСС/. Центробанк Западноафриканского экономического и валютного союза (ЦБ ЗАЭВС) продолжает выделять денежные средства частным банкам Нигера, несмотря на санкции Экономического сообщества государств Западной Африки (ECOWAS). Об этом сообщает журнал Jeune Afrique.

По его данным, за последний месяц ЦБ ЗАЭВС перечислил более €1,8 млрд на счета банков Нигера, несмотря на заморозку открытых в ЦБ счетов правительства и закрытие всех своих представительств в стране. Речь идет о выплатах по досанкционным долговым обязательствам центрального банка перед банками Нигера, уточняет издание.

По словам исполнительного секретаря Западноафриканского сообщества инвестиционных аналитиков Режиса Куао-Зотти, это позволяет новым властям Нигера продолжать финансирование деятельности государственных структур.

ECOWAS по итогам саммита 30 июля ввело санкции против мятежных властей в Ниамее. В частности, было объявлено о закрытии границ с Нигером и введении запрета на авиасообщение. Кроме того, были прекращены все финансовые операции с республикой, заморожены государственные активы Нигера в центробанках стран ECOWAS.