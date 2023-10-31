Президент Таджикистана открыл в Душанбе семь предприятий на 4 тыс. рабочих мест

Для создания производств завезли оборудование из нескольких стран, включая Россию и США

ДУШАНБЕ, 31 октября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Душанбе Рустам Эмомали открыли в столице семь промышленных предприятий на 4 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В рамках Годов развития промышленности (2022-2026 годы) и для реализации целей стратегии ускоренной индустриализации страны сдано в эксплуатацию семь крупных промышленных предприятий с более 4 тыс. рабочими местами", - говорится в сообщении. Пресс-служба уточняет, что среди них - реконструированная швейная фабрика "Гулистони Душанбе", предприятие "Ковры Душанбе", текстильная фабрика "Арвис", кондитерское и маслоперерабатывающее предприятия.

Отмечается, что для создания этих производств в страну завезено современное оборудование из Японии, США, Италии, Китая, Великобритании, России, Турции и других стран. В каждом из предприятий глава государства посетил выставку производимой продукции и призвал уделить особое внимание вопросу развития экспорта продукции.

По данным Госстата, в 2022 году в стране работало 2 800 предприятий с 85 тыс. рабочих мест. Только в 2022 года было открыто более 500 заводов и фабрик на 6 тыс. рабочих мест. Согласно официальной статистике, численность рабочей силы в Таджикистане составляет 2 568 тыс. человек, из них 2% официально являются безработными.