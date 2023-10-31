Росгеология открыла месторождение питьевых вод для Оленегорска в Заполярье

По данным пресс-службы компании, оно сможет обеспечить технической и питьевой водой город в течение 25 лет

МУРМАНСК, 31 октября. /ТАСС/. Гидрогеологи компании "Центральное ПГО" (входит в холдинг "Росгеология") открыли месторождение подземных вод для водоснабжения Оленегорска в Мурманской области, сообщили в пресс-службе холдинга.

"Гидрогеологи АО "Центральное ПГО" завершили поиски запасов подземных вод для обеспечения источника хозяйственно-питьевого водоснабжения города Оленегорска в Мурманской области", - говорится в сообщении. На участке можно получать до 6 тыс. куб. м воды в сутки. Запасов для водоснабжения Оленегорска должно хватить не менее чем на 25 лет.

В качестве действующего источника водоснабжения Оленегорска с 1958 года используется Пермусозеро. При этом большая часть прилегающей территории города занята объектами горнодобывающей промышленности, поэтому водоем подвержен техногенной нагрузке.

В 2013-2015 годах Росгеология проводила в Оленегорске гидрогеологические исследования, тогда выявили три небольших участка подземных пресных вод с общим проектным водоотбором менее 10 куб. м в сутки, что не позволяло обеспечить потребности города в питьевой воде. Поэтому на госуровне приняли решение возобновить поиски подземных вод, которые увенчались успехом.

"Росгеология" - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает уникальными компетенциями, в том числе в области морской геологии и работы на шельфе. Предприятиями холдинга открыто более 1 тыс. месторождений, среди которых - крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых. 100% акций АО "Росгеология" находятся в собственности государства.