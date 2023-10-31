Белоусов отметил наличие у РФ ресурсов для стратегической устойчивости в турбулентность

По словам первого вице-премьера России, Москва продолжает углублять интеграцию на пространстве Евразийского экономического союза и СНГ и формирует долгосрочные взаимовыгодные связи со странами активно развивающегося БРИКС, странами глобального Юга, Африки, Арабского мира

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Обеспечение стратегической устойчивости, технологического и финансового суверенитета становится основной задачей в эпоху глобальной турбулентности, и Россия обладает для этого всеми необходимыми ресурсами. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на Международном таможенном форуме в Москве.

"В чем отличие текущего десятилетия, в котором мы с вами находимся, от ситуации 1990-х годов и даже первого десятилетия 2000-х? Тогда мировая экономика функционировала в условиях четких фиксированных правил, к которым присоединилось большинство стран. Сегодня же мы наблюдаем деградацию всей этой системы, - сказал Белоусов. - <...> В этих условиях основной задачей становится обеспечение стратегической устойчивости, технологического и финансового суверенитета для реализации национальной повестки развития. <...> Россия как один из центров прежде всего многополярного мира обладает всеми необходимыми ресурсами для создания интеграционного пространства, развития сетей стратегических партнерств с дружественными странами".

Первый вице-премьер указал, что Россия продолжает углублять интеграцию на пространстве Евразийского экономического союза и СНГ и формирует долгосрочные взаимовыгодные связи со странами активно развивающегося БРИКС, странами глобального Юга, Африки, Арабского мира. При этом Белоусов отметил, что все участники мировой экономики уже осознают происходящие изменения, крупнейшие игроки из числа развитых стран, прежде всего, США, продолжают все активнее использовать дискриминационные инструменты протекционизма, развязывают торговые войны, вводят санкции в целях сохранения доминирования мировой экономики любой ценой.

"Сегодня наблюдается глубокий кризис Всемирной торговой организации. Подорвано доверие к традиционным мировым резервным валютам, к международным финансовым регуляторам. Все это свидетельствует о том, что мы вступили в эпоху глобальной турбулентности", - констатировал Белоусов.