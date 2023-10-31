Песков назвал действия Запада в адрес России "квазивойной"

РФ по-прежнему готова создавать комфортные условия для работы здесь иностранных компаний, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Особый режим для уходящих из РФ компаний из недружественных стран обусловлен "квазивойной", развернутой коллективным Западом против России, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия продолжает оставаться открытой страной, Россия продолжает быть заинтересованной, Россия по-прежнему готова создавать комфортные условия для работы здесь иностранных компаний, и те компании, которые здесь работают, могут это подтвердить. Но с учетом той, наверное, квазивойны, которая ведется с РФ коллективным Западом, в том числе и экономической войны, конечно же, в отношении западных компаний, которые отсюда выходят под давлением своих правительств, действует особый режим", - сказал Песков.

По его словам, важно понимать, что "Россия - это страна, которая по-прежнему остается открытой для зарубежных инвестиций". "Может быть, кто-то скажет, что сейчас это звучит несколько противоречиво. Нет, вовсе нет. Многие ниши, которые освобождаются здесь после ухода одних компаний, занимаются другими компаниями. И если уходят компании из одних стран, то компании из других стран проявляют повышенный интерес", - заключил пресс-секретарь президента.

"Свободный выход"

"Свободного выхода" из РФ для компаний из недружественных стран не может быть, правительство принимает меры на этот счет, заявил Песков.

Он переадресовал в правительство вопрос об особых условиях выхода из РФ для западных компаний. "Этим занимается специальная правкомиссия, лучше вопрос адресовать туда за детальной информацией". Как ранее сообщила Financial Times со ссылкой на источники, западные компании, уходящие из России, должны согласовать цену продажи бизнеса в рублях.

"Если говорить о концептуальном подходе, безусловно, те компании, которые уходят, такие есть, есть те компании, которые здесь остаются, продолжают заниматься весьма и весьма рентабельным, выгодным бизнесом. Те, кто принимают [решение] - выходят. Но выходить они будут на тех условиях, которые скажут в комиссии, свободного выхода, конечно, сейчас быть не может, и комиссия это строго регулирует", - подчеркнул Песков.

"Условия детальные, вся информация доступна в этой комиссии", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

В целом он пояснил, что особые условия выхода из РФ для компаний из недружественных стран не связаны с волатильностью курса рубля: "Это не связано с падением курса рубля. Курс рубля, действительно, подвержен волатильности, как и многие валюты. Бывают периоды, когда он падает, бывают периоды, когда он укрепляется - это нормальный экономический процесс".