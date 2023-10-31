В Белоруссии завершили строительство АЭС

Президент страны Александр Лукашенко отметил, что "безопасность станции - это вопрос номер один"

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Белоруссия завершила строительство собственной АЭС, самое пристальное внимание было уделено вопросам ее безопасности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая с докладом профильных чиновников.

"Тема сегодняшнего нашего разговора, как известно, - атомная электростанция. В принципе, мы закончили строительные и пусконаладочные работы, - приводит слова главы государства агентство БелТА. - Станция работает на полную мощность, проводятся плановые профилактические и прочие мероприятия, что положено по регламенту. Безопасность нашей станции - это вопрос номер один".

По словам Лукашенко, все нюансы, связанные с безопасностью БелАЭС, нужно "доводить до ума" и белорусская сторона всегда выдвигала жесткие требования в этой области. "Росатом должен это прекрасно понимать. Мы чернобыльская республика. У нас даже малейшие какие-то снисхождения при строительстве АЭС непозволительны. Люди нам никогда это не простят. Поэтому отсюда такие жесткие требования с нашей стороны по разного рода нюансам", - отметил глава государства.

Лукашенко также поручил активнее создавать условия для использования электричества в целях отопления домов граждан.

БелАЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступила компания "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). В июне 2021 года первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию. В середине мая 2023 года в рамках этапной программы энергетического пуска состоялось первое включение в сеть второго энергоблока, в конце мая начался этап его опытно-промышленной эксплуатации. В конце сентября второй энергоблок БелАЭС был выведен на 100% мощности. 24 октября МЧС Белоруссии выдало разрешение на эксплуатацию второго энергоблока.