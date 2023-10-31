Швейцария заключила с США контракт на закупку ракет для ЗРК Patriot

В швейцарском правительстве отметили, что "поставка зенитно-ракетных комплексов большой дальности Patriot будет осуществляться с 2026 года"

ЖЕНЕВА, 31 октября. /ТАСС/. Швейцария приобретет у США зенитные управляемые ракеты типа PAC 3 MSE (Patriot Advanced Capability 3 Missile Segment Enhanced) для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Контракт был подписан 30 октября в соответствии с решением парламента, одобрившим ранее выделение 300 млн франков (около $333 млн) на эти цели, сообщило швейцарское правительство.

Оно отметило, что Федеральное управление оборонных закупок (Armasuisse) подписало 30 октября с американским правительством "контракт на приобретение управляемых ракет типа PAC-3 MSE", и что приобретение этого типа ракет для Patriot "расширяет возможности новой системы ПВО" и "повышает устойчивость швейцарской армии". В Берне пояснили, что PAC-3 MSE "в основном используется для защиты от приближающихся ракет малой дальности". PAC-3 MSE "будут поставлены в Швейцарию в 2028 и 2029 годах". Выделение 300 млн франков на их приобретение было одобрено парламентом в рамках военного бюджета на 2023 год.

Как отмечается в сообщении правительства, для новой системы Patriot "уже осуществляется приобретение управляемых ракет типа PAC-2 GEM-T (Guidance Enhanced Missile, Tactical), решение о котором принято в 2022 году". При этом "PAC-2 GEM-T в первую очередь ориентирован на защиту от самолетов, беспилотников и крылатых ракет".

В Берне напомнили, что "поставка зенитно-ракетных комплексов большой дальности Patriot будет осуществляться с 2026 года". В феврале 2022 года правительство "запросило у парламента необходимые средства на приобретение ЗРК Patriot и соответствующие строительные работы". Эти инвестиции были одобрены парламентом 15 сентября 2022 года, после чего 19 сентября 2022 года Armasuisse подписало контракт о приобретении Patriot с правительством США.

Ранее Швейцария поддержала, несмотря на свой нейтральный статус, санкции Евросоюза против России, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте прошлого года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцария вошла в этот список.