ФТС собрала 30 млрд рублей от введенной с 1 октября экспортной пошлины на товары

Временно исполняющий обязанности руководителя ведомства Руслан Давыдов назвал это небольшими значениями в контексте общего объема перечислений

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России собрала 30 млрд рублей от введенной с 1 октября экспортной пошлины на несколько видов товаров. Об этом на пленарной сессии Международного таможенного форума сообщил временно исполняющий обязанности руководителя ведомства Руслан Давыдов.

"В среднем ежедневно мы собираем в бюджет 26-27 млрд рублей. С 1 октября были введены экспортные пошлины на широкий перечень товаров. За это время в бюджет перечислено около 30 млрд рублей. Это небольшие значения в контексте общего объема перечислений", - сказал Давыдов.

С 1 октября в России действуют гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля, которые касаются в том числе алкоголя, табака, рыбы и молочной продукции, сахара, кондитерских изделий, какао, продукции горнодобывающей промышленности, черной и цветной металлургии, драгоценных металлов, угля и удобрений. Как сообщило правительство РФ, мера носит временный характер и направлена на защиту внутреннего рынка. Размер пошлины составляет 4% при курсе более 80 и менее 85 рублей за доллар, 4,5% - при курсе 85-90 рублей за доллар, 5,5% - от более 90 до менее 95 рублей за доллар, а 7% - при курсе свыше 95 рублей включительно.