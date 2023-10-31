В Киеве планируют потратить $2 млн на реставрацию Софийского собора

В Госаудитслужбу уже поступили жалобы на нецелесообразную растрату бюджетных средств

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Украинские власти планируют потратить на реставрацию и золочение куполов Софийского собора в центре Киева $2 млн, однако в Госаудитслужбу уже поступили жалобы на нецелесообразную растрату бюджетных средств. Об этом свидетельствуют данные украинской системы публичных закупок Prozorro.

Согласно информации, опубликованной на сайте системы, был проведен тендер на выполнение "реставрации кровли, конструктивных систем и позолоты куполов Софийского собора" на сумму 79,4 млн гривен (около $2,1 млн). Источниками финансирования указаны "государственные средства, благотворительные средства и специальный фонд".

Проведение тендера вызвало волну возмущения, в Госаудитслужбу поступили обращения, авторы которых жалуются на нецелесообразность трат в условиях вооруженного конфликта. В том числе зарегистрировано обращение от бывших участников боевых действий, которые указали на нехватку оружия и оснащения в армии и потребовали направить средства на финансирование ВС Украины. По данным Prozorro, все жалобы находятся на рассмотрении.

Ранее в обществе уже вызвала резонанс информация о тендерах на приобретение местными властями "высокотехнологичных овощерезок", сковородок и барабанов для убежищ, ремонт стадионов, перекладывание брусчатки. С середины сентября по выходным в украинских городах, в том числе в Киеве и Одессе, проходят митинги против расточительных трат из государственного бюджета в условиях военного положения. Митингующие требуют направлять средства на нужды ВС Украины. Однако факты скандальных закупок продолжают всплывать.

Собор Святой Софии построен в первой половине XI века. Согласно летописи, князь Ярослав Мудрый распорядился построить собор на месте победы над печенегами в 1036 году. На рубеже XVII-XVIII веков здание было перестроено в стиле украинского барокко. В соборе сохранился богатый ансамбль мозаик и фресок первой половины XI века, а также фрагменты стенописи XVII-XVIII веков.