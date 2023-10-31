Минфин Крыма предложит бездефицитный бюджет региона на 2024 год

По прогнозу, доходы республиканской казны составят 202,1 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Министерство финансов Республики Крым намерено внести в государственный совет региона проект бездефицитного бюджета на 2024 год, погасив разницу между доходами и расходами в том числе за счет продажи национализированных объектов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"Планируемый бюджет Республики Крым в 2024 году будет бездефицитным, в том числе за счет поступлений средств от продажи национализированных объектов. В то же время социальные обязательства перед крымчанами, включающие пенсии и все соцвыплаты, будут выполнены в полном объеме. Кроме того, возможна корректировка республиканской адресной инвестиционной программы. На данный момент проект предусматривает 2,8 млрд рублей для реализации более чем 200 объектов в 2024 году", - говорится в сообщении.

Как сообщила вице-премьер - министр финансов республики Ирина Кивико на заседании регионального совета министров, поступления в 2024 году прогнозируют в размере 202,1 млрд рублей, расходы - 204,2 млрд рублей.

"Мы учли оценку выполнения условий программы оздоровления государственных финансов, и дополнительно на три года у нас эффект бюджетный - 961,8 млн рублей. На 2024 год - 303,1 млн рублей, это дополнительные доходные источники", - уточнила Кивико.

В декабре 2022 года госсовет республики третий год подряд принял дефицитный бюджет. Согласно документу, доходы в 2023 году запланированы в размере 228,3 млрд рублей, расходы - 236,5 млрд рублей. Дефицит планируется в размере 8,2 млрд рублей.