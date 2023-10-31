31 октября, 10:58

Более 2 тыс. детских садов создали сайты на платформе "Госвеб"

По данным Минцифры, на платформе представлен единый шаблон для сайтов

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. На платформе "Госвеб" представлен единый шаблон для сайтов детских садов, с его помощью уже созданы свыше 2 тыс. сайтов детских учреждений из 12 регионов России. Об этом сообщило Минцифры.

"У сайтов детских садов, развернутых на "Госвебе", общая структура и единый пользовательский путь. Но шаблон можно адаптировать под необходимые задачи, добавляя разделы и подразделы или используя отдельные дизайнерские решения. Разобраться с инструментами сможет пользователь даже с минимальным опытом", - отмечается в сообщении.

"Госвеб" - проект Минцифры, который обеспечивает органы местного самоуправления, образовательные организации и другие бюджетные организации возможностью создания и ведения официального сайта. Разработка и техподдержка сайтов ведутся за счет министерства. 

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