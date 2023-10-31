Рейсы из Тувы в КНР и Монголию намерены запустить в первом полугодии 2024 года

В аэропорту региона ведется строительство международного терминала

ТОМСК, 31 октября. /ТАСС/. Первые международные рейсы из Кызыла (Тува) в Улан-Батор (Монголия) и в Урумчи (Китай) планируется запустить в первом полугодии 2024 года. Об этом ТАСС сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

Сейчас в аэропорту идет строительство международного терминала.

"У нас сейчас все технического рода вопросы заканчиваются, строительная часть тоже. Мы рассчитываем [запустить первые международные рейсы] в первом полугодии, в конце первого полугодия", - сообщил глава региона, добавив, что первые два рейса запустят до Улан-Батора и Урумчи.

Первые международные рейсы из Кызыла в Китай и Монголию планировалось организовать в 2019 году. Перелеты в Улан-Батор должна была осуществлять монгольская авиакомпания Hunnu Air. Однако тогда авиасообщение не было налажено по техническим причинам.