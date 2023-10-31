Импортозамещенный SJ-100 с российским двигателем ПД-8 начнет испытания в декабре

Опытный образец импортозамещенного SJ-100 в августе успешно совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Полностью импортозамещенный самолет SJ-100 с российским двигателем ПД-8 поднимется в воздух и начнет испытания в декабре 2023 года. Заявил в эфире телеканала "Россия-24" глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Я думаю, что где-то в конце этого года в декабре мы уже поднимем самолет полностью локализованный и он начнет проводить испытания", - заявил он.

SJ 100 - первый гражданский самолет, разработанный в РФ. Относится к семейству региональных судов. Минпромторг инициировал проект Superjet New после введения против России западных санкций. Одновременно с импортозамещением компонентов будут совершенствоваться процессы, связанные в том числе с надежностью систем, повышением комфортности, безопасности и поддержанием летной годности.

В августе опытный образец импортозамещенного SJ-100, изготовленный производственным центром ПАО "Яковлев", успешно совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Для ускорения программы испытаний на первом опытном образце лайнера использованы французско-российские двигатели SaM146. Второй образец скоро начнет программу испытаний с отечественными двигателями ПД-8.