Госдума одобрила налоговые льготы сервисным компаниям в авиаотрасли

Документом устанавливается, что передача имущества - как исправного, так и неисправного - при замене неисправных частей самолета на аналогичные исправные части при проведении ремонта в рамках возмездного оказания услуг облагается НДС по ставке в размере 0%

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, направленный на снижение дополнительных налоговых издержек сервисных компаний авиационной отрасли, оказывающих услуги доступа к складам (пулам) запасных частей. Документ, инициированный правительством России, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

Документом устанавливается, что передача имущества - как исправного, так и неисправного - при замене неисправных частей самолета на аналогичные исправные части при проведении ремонта в рамках возмездного оказания услуг облагается НДС по ставке в размере 0%. При этом доходы в форме полученных в результате замены запчастей и расходы в виде переданных на замену запчастей исключаются из налогооблагаемых доходов и расходов в рамках налогообложения прибыли.

"Точная сумма дополнительных доходов, полученных бюджетом от налогообложения услуги по замене неисправных частей воздушного судна на аналогичные исправные части, будет зависеть от количества воздушных судов, исправность которых будет поддерживается с использованием услуги, и не может быть рассчитана в настоящее время. При этом предполагается общий положительный эффект, возникающий за счет ускорения оформления реализации услуг, за счет упрощения налогового администрирования товарообменных операций", - говорится в финансово-экономическом обосновании к документу.

Таким образом, налоговую базу по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль в общеустановленном порядке будет формировать стоимость услуги по замене авиакомпонентов, в том числе при проведении технического обслуживания и ремонта воздушного судна.

Это повлечет за собой рост количества налогооблагаемых операций с соответствующим увеличением поступлений в бюджет НДС и налога на прибыль от стоимости оказанных услуг по замене авиакомпонентов, считают в правительстве.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.