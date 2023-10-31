31 октября, 11:08

В Армении решили перенести металлургический завод из-за обстрелов ВС Азербайджана

Завод строят бизнесмены из Армении и США

ЕРЕВАН, 31 октября. /ТАСС/. Инвесторы приняли решение перенести строительство металлургического завода в Ерасхе подальше от непосредственной границы Азербайджана из-за периодических обстрелов. Об этом сообщил журналистам министр экономики Армении Ваган Керобян.

"Процесс переноса и строительства продолжается, завод строится недалеко от старого места", - отметил он.

В июле директор завода Тиран Акопян сообщил ТАСС, что строительство предприятия фактически приостановлено из-за регулярных обстрелов со стороны Азербайджана.

Металлургический завод в Ерасхе строят бизнесмены из Армении и США, общий объем инвестиций составляет $70 млн.

В новость внесена правка (14:21 мск) - передается с исправлением имени министра в лиде. 

Теги:
АзербайджанАрменияСША
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