ВЭБ.РФ запустил музыкальную карту городов для развития внутреннего туризма

Всего в "плейлисте" 23 города, в том числе Сочи, Оренбург, Грозный, Калининград, Хабаровск, Магадан, Владивосток

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. ВЭБ.РФ запустил просветительский проект "Слушай города" для развития внутреннего туризма в России на основе своего "Индекса качества жизни". Совместно с партнерами создана уникальная музыка 23 российских городов, сообщили в пресс-службе ВЭБ.

"Индекс качества жизни ВЭБ.РФ <...> - гибкий инструмент, поэтому мы решили изучить симбиоз аналитических данных и творчества. Совместно со "Сколтехом" мы создали музыкальную карту России. Этот проект призван повысить интерес со стороны туристов к тому, чтобы открывать для себя новые города и регионы нашей страны", - отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

В тексте указано, что послушать генеративную музыку городов, а также узнать интересные факты от Российского национального музея музыки можно на сайте проекта. Всего в "плейлисте" 23 города. В него вошли все 16 городов-миллионников, а также Сочи, Оренбург, Грозный, Калининград, Хабаровск, Магадан, Владивосток.

В пресс-службе уточнили, что музыка создавалась на основе индекса, были сформированы числовые значения по 11 направлениям в каждом городе. Музей музыки подобрал классические композиции, а также подготовил интересные факты о музыкальной истории городов. "Сколтех" с помощью нейросети создал саму музыку, связывая числовые значения индекса с музыкальными параметрами.

По словам разработчика проекта Светланы Павловой, для реализации были использованы большие наборы музыки, смоделированная искусственным интеллектом архитектура, приемы из области обработки звука для улучшения качества, а также успешные диффузионные модели для синтеза новых данных. "Используя нейронные сети для создания музыки, специфичной для каждого города, этот проект предлагает новый формат сохранения и развития культуры", - добавила она.