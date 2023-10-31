КС постановил, что учредители ликвидированных фирм не должны платить штрафы по их налогам

При этом требования по выплате самих налоговых задолженностей в таких случаях считаются обоснованными и соразмерными, следует из соответствующего постановления суда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Учредители обанкротившихся и ликвидированных фирм не обязаны выплачивать штрафы по налоговым задолженностям своих организаций в случае их привлечения к субсидиарной ответственности. При этом требования по выплате самих налоговых задолженностей в таких случаях считаются обоснованными и соразмерными, следует из опубликованного во вторник постановления Конституционного суда России (КС РФ).

"Признать пункт 11 статьи 61.11 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" не противоречащим Конституции РФ в той мере, в какой по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования он не предполагает взыскания с контролирующих должника лиц суммы штрафов за налоговые правонарушения, наложенных на организацию-налогоплательщика", - говорится в тексте постановления.

ООО "Грибной сезон"

Поводом для проверки конституционности положений законодательства о банкротстве организаций стала жалоба московской предпринимательницы. Людмила Ваулина являлась учредителем и генеральным директором московского ООО "Грибной сезон".

В ходе судебных разбирательств было установлено, что организация прибегала к созданию фирм-однодневок и схем фиктивного документооборота для получения необоснованной выгоды. В итоге "Грибной сезон" был доведен до банкротства, но процедура банкротства не была запущена, так как у фирмы на счетах не оказалось средств. Ваулина была привлечена к субсидиарной ответственности по долгам "Грибного сезона" за неуплату налогов на общую сумму 117,3 млн рублей, также с нее были взысканы налоговые штрафы фирмы в размере 11 млн рублей.

Эти решения налоговых органов предпринимательница попыталась оспорить в судах, но безуспешно. Ваулина обратилась в КС РФ с жалобой на законодательство, которое, по ее мнению, позволяет взыскивать штрафы по долгам организаций с контролирующих лиц, что нарушает принцип индивидуальной юридической ответственности. Кроме того, по ее мнению, законодательство позволяет привлекать учредителей к субсидиарной ответственности без учета всех фактических обстоятельств дела.

Решение КС РФ

КС РФ подчеркнул, что сам по себе закон о банкротстве направлен на обеспечение баланса интересов всех участников экономических отношений, поэтому предусматривает и механизмы взыскания средств с контролирующих фирмы лиц. При этом привлечение к субсидиарной ответственности возможно в ситуациях, когда доказана вина учредителя/управляющего в доведении фирмы до банкротства. В части жалоб Ваулиной на невозможность учесть в судебных разбирательствах всех обстоятельств дела КС РФ производство прекратил, так как законодательство обеспечивает эти права.

Что касается уплаты штрафов по долгам фирм, то КС РФ подчеркнул - объем субсидиарной ответственности совпадает с объемом ответственности фирмы-должника. Штрафы за неуплаченные налоги через оспариваемые нормы взыскиваться не должны, иное регулирование противоречило бы принципам справедливости и соразмерности. Взыскание штрафов по своему существу выходит за рамки налоговых обязательств, носит не восстановительный, а карательный характер, служит наказанием.

С учетом изложенной в постановлении позиции КС РФ судебные решения по делу Людмилы Ваулиной подлежат пересмотру.