В "Почте России" заявили о необходимости докапитализации на 20-30 млрд рублей

По словам замгендиректора по финансам и экономике компании Елены Степиной, на 2024 год оператору требуется 10 млрд рублей на повышение окладов сотрудников в связи с повышением МРОТ и 32 млрд рублей для их приведения к рыночным уровням

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. "Почте России" необходима докапитализация в размере порядка 20-30 млрд рублей, заявила замгендиректора по финансам и экономике компании Елена Степина на круглом столе в Совете Федерации. Есть и другие варианты, которые предлагает почтовый оператор для оптимизации своей деятельности.

"Мы бы предлагали рассмотреть докапитализацию общества для снижения долговых обязательств, субсидию на возмещение процентов, долгосрочное инвестирование средств, находящихся в доверительном управлении, - то, что мы уже сейчас реализуем, и кредиты, и займы по льготным тарифам за счет ФНБ", - сказала она.

По ее словам, докапитализация нужна в размере 20-30 млрд рублей, а в случае выдачи кредитных обязательств оператору нужно порядка 20 млрд рублей из средств ФНБ. На следующий год "Почте" нужно 10 млрд рублей на повышение окладов сотрудников в связи с повышением МРОТ и 32 млрд рублей нужно для приведения окладов сотрудников к рыночным уровням.

Процентные обязательства за 2023 год составляют 11 млрд рублей, так как "Почта" уже снизила их на 9 млрд рублей за счет собственных средств. "Мы сократили операционный убыток в три раза по итогам шести месяцев и прикладываем максимальные усилия, чтобы по итогам года не снизить темпы", - отметила топ-менеджер. За этот год, по словам Степиной, "Почта" уже открыла 340 отделений, которые были закрыты на начало года, и эту динамику оператор старается удерживать.

О ситуации вокруг деятельности "Почты России"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 сентября призвала провести тщательный анализ положения "Почты России" из-за растущей "финансовой дыры" в компании. Она также сообщала, что верхняя палата парламента намерена направить обращение в правительство для разрешения этого вопроса. Совфед позднее рекомендовал правительству России разработать план финансового оздоровления "Почты России".

В конце марта "Почта России" отчиталась о первом с 2014 года чистом убытке по итогам 2022 года по российским стандартам бухучета, он составил 27 млрд рублей против 0,3 млрд рублей прибыли годом ранее. Тогда генеральный директор "Почты России" Михаил Волков говорил, что компании удалось обеспечить в переходный период стабильную работу сети почтовых отделений и всего логистического комплекса. При этом общий совокупный убыток "Почты России" по международным стандартам финансовой отчетности за 2022 год составил 30,4 млрд рублей против 2,3 млрд рублей прибыли в 2021 году. Убыток от операционной деятельности за 2022 год составил 32,6 млрд рублей против 4,7 млрд рублей прибыли в 2021 году.

В конце сентября 2023 года Волков сообщал, что "Почта России" в начале года была в крайне непростом положении с точки зрения финансов, сейчас ситуация остается напряженной. При этом он отмечал, что за полгода удалось изменить тренд - почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, открыть многие временно закрытые отделения, вернуть людей.