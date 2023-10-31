В Новосибирской области выделят 1,7 млрд рублей на создание патриотического парка

Его планируют открыть на базе оздоровительного лагеря "Гренада"

НОВОСИБИРСК, 31 октября. /ТАСС/. Военно-патриотический парк "Авангард" откроют в Новосибирской области в следующем учебном году. На его строительство уйдет около 1,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Военно-патриотические смены, юнармейские мероприятия, спортивные игры для молодежи будут проходить в новом военно-патриотическом парке "Авангард", который появится в регионе в 2024-2025 учебном году", - говорится в сообщении.

Парк откроют на базе оздоровительного лагеря "Гренада" в соответствии с поручением президента. Глава Новосибирской области Андрей Травников обозначил задачи по строительству летом 2023 года.

"Губернатором было принято решение на выделение средств для организации данного лагеря на двухгодичный период, всего - порядка 1,7 млрд рублей. Средства пойдут на строительство и восстановительные работы действующих спальных и учебных корпусов, реконструкцию столовой, строительство кинозала", - передает пресс-служба обладминистрации слова замгубернатора Сергея Нелюбова.

В планах также обустройство учебных и жилых корпусов, киноконцертного зала, банно-прачечного, спортивного и стрелкового комплексов, парашютной вышки, а также административных зданий.