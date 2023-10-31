Доходы Нидерландов от экспорта в РФ сократились почти вдвое в 2022 году

Нидерланды заработали в общей сложности €1,7 млрд на экспорте товаров и услуг в РФ, что составляет приблизительно 0,4% ВВП

ГААГА, 31 октября. /ТАСС/. Доходы Нидерландов от экспорта товаров и услуг в РФ сократились почти вдвое в 2022 году. Об этом сообщило Центральное статистическое бюро страны.

По его данным, в 2022 году Нидерланды заработали в общей сложности €1,7 млрд на экспорте товаров и услуг в РФ, что составляет приблизительно 0,4% ВВП. Это на 42% меньше по сравнению с 2021 годом, когда доходы от экспорта составили €2,9 млрд (около 0,7% ВВП).

Конфликт на Украине "привел к запрету на экспорт в Россию технологий и оборудования, а также товаров роскоши, таких как автомобили, яхты, ювелирные украшения и одежда", прокомментировали тенденцию в статистическом бюро. Также сократился объем поставляемых в Россию услуг. В частности, речь идет о бизнес-услугах, услугах в сфере строительства и выплатах за использование интеллектуальной собственности.

В организации обратили внимание на увеличение доходов от экспорта в другие страны, имеющие тесные связи с РФ и входящие в Евразийский экономический союз (среди них Казахстан, Узбекистан и Армения). Например, доход от экспорта в Казахстан увеличился до €329 млн в 2022 году, то есть вырос на 49% по сравнению с 2021 годом.