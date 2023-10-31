"Нанолек" инвестирует 5 млрд рублей в производство российских вакцин

В пресс-службе компании сообщили, что в числе планируемых к выпуску препаратов на новых мощностях - собственная вакцина от вируса папилломы человека, вакцина от ветряной оспы, менингококковой инфекции и другие

КИРОВ, 31 октября. /ТАСС/. Компания "Нанолек" инвестирует 5 млрд рублей до 2032 года в созданию новых мощностей под выпуск биотехнологических субстанций и вакцин от вируса папилломы человека, ветряной оспы, менингококковой инфекции и других на заводе в Кировской области. Об этом сообщил гендиректор "Нанолека" Владимир Нестеренко в ходе встречи с губернатором Кировской области Александром Соколовым.

Соколов и Нестеренко во вторник подписания соглашение о сотрудничестве в социально-экономической сфере. Компания планирует реализовать инвестпроект по созданию новых мощностей под выпуск биотехнологических субстанций и вакцин для профилактики социально значимых заболеваний. "Объем инвестиций в проект [составит] 5 млрд рублей", - сказал Нестеренко.

Как отметили в пресс-службе компании, в числе планируемых к выпуску препаратов на новых мощностях - собственная вакцина от вируса папилломы человека, вакцина от ветряной оспы, менингококковой инфекции и другие. Проект реализуют на территории биотехнологического комплекса "Нанолек" в поселке Левинцы Оричевского района Кировской области за семь лет - с 2025 года по 2032 год "Нанолек" планирует выпускать дополнительно 14 млн упаковок препаратов в год и создать 280 новых рабочих мест. Объем налоговых платежей за 10 лет выпуска лекарств на новых мощностях ожидается около 4 млрд рублей.

Нестеренко подчеркнул, что компании удалось преодолеть возникшие из-за санкций трудности с поставками зарубежных комплектующих. "За девять месяцев 2023 года за счет работы с местными производителями в области машиностроения и выпуска запасных частей компания сэкономила около 50 млн рублей. Отмечу, что детали от кировских производителей одобрены глобальными службами качества для использования при производстве препаратов партнеров "Нанолек" - международных фармкомпаний - на нашем заводе в Кировской области. Это говорит о высоком уровне локального машиностроения", - прокомментировал Нестеренко.

Поддержка района

Стороны подписали также дорожную карту по развитию социальной инфраструктуры Оричевского района. Как отметили в пресс-службе компании, планируется совместная поддержка детского сада "Сказка" и средней школы в поселке Левинцы. Также предполагается участие компании в мероприятиях по формированию комфортной городской среды в Оричевском районе и развитие транспортной сферы: продление автобусных маршрутов и создание дополнительной автобусной остановки.

"Нанолек" - биофармацевтическая компания, основанная в 2011 году. Специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов, один из лидеров по производству педиатрических вакцин в РФ. Кроме вакцин в портфель компании входят препараты для лечения онкологических, орфанных и других социально значимых заболеваний. В период 2011-2023 годов объем инвестиций "Нанолек" в биомедицинский комплекс на территории Кировской области составил более 12 млрд рублей, размер налоговых выплат достиг 2 млрд рублей.