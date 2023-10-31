В Пермском крае построили предприятие по обработке отходов

Объем инвестиций в реализацию проекта составил 201,4 млн рублей

ТАСС, 31 октября. Новые мощности по обработке бытовых отходов создали в Березниковском городском округе Пермского края. В год там смогут сортировать 80 тыс. тонн отходов, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора.

"В рамках реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами продолжается ввод мощностей в регионах России. Новый мусоросортировочный комплекс за 201,4 млн рублей был построен в Пермском крае. Относительно невысокая стоимость создания объекта во многом объясняется принятыми проектными решениями компании "Энергоучет" и применением отечественного оборудования компании "Акс ресайклинг машинери". В 2024 году работа по созданию мощностей на территории Пермского края будет продолжена. Развитие инфраструктуры ТКО направлено на повышение качества жизни и экологического благополучия жителей края", - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Строительство предприятия велось за счет средств инвестора без привлечения финансирования со стороны регионального бюджета. Прием отходов планируется после получения лицензии. Экологический оператор будет перевозить отходы на комплекс с пяти муниципальных образований Пермского края с населением порядка 250 тыс. человек.

"С вводом нового сортировочного комплекса суммарная мощность объектов обработки ТКО, введенных в рамках федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" на территории Пермского края, достигла 345 тыс. тонн в год", - добавил заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Всего до 2030 года должны построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами. На обработку или сортировку планируют отправлять 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут отправляться на захоронение. По состоянию на конец 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составляла 50,2%, на переработку - 12%.