Комиссия скоро получит документы для решения о приемке II блока БелАЭС

На фоне строительства АЭС в республику планируют нарастить темпы модернизации распределительных сетей

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Необходимые документы в ближайшее время поступят в комиссию для принятия решения о приемке в эксплуатацию пускового комплекса второго энергоблока Белорусской АЭС (БелАЭС). Об этом сообщил журналистам министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич после доклада президенту республики о завершении строительства БелАЭС.

"Ведется работа по получению необходимых положительных заключений надзорных органов. В ближайшее время готовится передача всех необходимых документов для принятия соответствующего решения приемочной комиссии", - цитирует министра агентство БелТА.

Он пояснил, что в стране создана комиссия во главе с заместителем премьер-министра Петром Пархомчиком. Ее решение будет базироваться на выданной 24 октября лицензии МЧС на промышленную эксплуатацию второго энергоблока и на положительных заключениях надзорных органов.

Каранкевич также напомнил, что первый энергоблок после ведения в эксплуатацию уже отработал два регламентных цикла, с 6 октября этого года он выведен на второй планово-предупредительный ремонт. На втором энергоблоке завершены все регламентные технические мероприятия по вводу его в эксплуатацию, в течение 15 суток он отработал на номинальной мощности и подтвердил проектные показатели и сейчас также находится в работе. "С момента включения первого энергоблока в сеть станцией уже сгенерировано 20,6 млрд кВт⋅ч электроэнергии, что позволило расчетно заместить 5,5 млрд куб. м природного газа", - уточнил Каранкевич.

Министр обратил внимание, что на фоне строительства АЭС в Белоруссии планируется нарастить темпы модернизации распределительных сетей. По его словам, также формируется стратегическая программа развития белорусской энергосистемы на 2026-2030 гг.

БелАЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). В июне 2021 года первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию. 24 октября 2023 года МЧС Белоруссии выдало разрешение на эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС.