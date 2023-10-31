31 октября, 12:38

Суд в Испании закрыл в отношении Фридмана дело о банкротстве компании

Прокуратура по делам коррупции считала, что Михаил Фридман как акционер и кредитор Grupo Zed мог совершить действия, направленные на ухудшение финансового положения компании, чтобы затем приобрести ее по цене, которая являлась значительно ниже рыночной

МАДРИД, 31 октября. /ТАСС/. Национальная судебная коллегия Испании решила приостановить производство в отношении Михаила Фридмана по делу о банкротстве испанской технологической компании Grupo Zed. Об этом говорится в постановлении юридической инстанции, которое оказалось в распоряжении корреспондента ТАСС.

Как уточняется в документе, судья постановил "приостановку производства по делу в пользу Михаила Фридмана относительно преступлений, в которых он подозревался, и прекращение рассмотрения дела".

В августе 2019 года Национальная судебная коллегия Испании решила вызвать Фридмана в суд, на чем настаивала прокуратура по делам коррупции. Ведомство считало, что Фридман как акционер и кредитор испанского предприятия мог совершить действия, направленные на ухудшение финансового положения компании, чтобы затем приобрести ее за €20 млн - по цене, которая являлась значительно ниже рыночной.

Как утверждала сторона обвинения, Фридман играл "основополагающую роль" в ситуации с поглощением предприятия, форсируя банкротство компании.

Сначала суд решил прекратить производство по делу о банкротстве в отношении Фридмана, однако в июле 2021 года расследование, затрагивающее бизнесмена, было возобновлено. 

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