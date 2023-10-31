Назначен новый гендиректор "Абрау-Дюрсо"

С 1 ноября эту должность займет Елена Зарицкая

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Совет директоров "Абрау-Дюрсо" принял решение о смене гендиректора компании, с 1 ноября эту должность займет Елена Зарицкая, сообщила компания.

"30 октября в Москве состоялось заседание совета директоров группы компаний "Абрау-Дюрсо", лидера на рынке игристых вин России, на котором было принято решение о смене генерального директора ПАО "Абрау-Дюрсо". С 1 ноября 2023 года должность генерального директора управляющей компании займет Елена Зарицкая", - говорится в сообщении.

Ранее должность генерального директора занимал Владимир Масловский, который принял решение по собственному желанию покинуть компанию.

Как сообщает компания, ранее Зарицкая возглавляла инвестиционную деятельность группы компаний и курировала сделки по слияниям и поглощениям.

"Наши новые назначения и изменения в структуре позволят компании быть маневреннее, легче работать в быстро меняющихся реалиях и эффективно двигаться вперед, опережая рынок", - прокомментировал президент, председатель совета директоров группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павел Титов.

О компании

"Абрау-Дюрсо" - существующий с 1870 года производитель игристых и тихих вин России. "Абрау-Дюрсо" представляет коллекции виноделен: "Абрау-Дюрсо", "Винодельня Ведерниковъ", "Лоза", "Шеки Шараб" и других. В 2022 году совокупный объем продаж группы компаний составил 54,171 млн бутылок.