Патрушев указал, что научный потенциал Сибири пока используется недостаточно

По мнению секретаря Совета безопасности, причина в проблемах "с кадровым и материально-техническим обеспечением организаций прикладной науки"

ТОМСК, 31 октября. /ТАСС/. Научный потенциал Сибири пока недостаточно используется для обеспечения технологической независимости России - это в том числе касается разработок двойного назначения, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске.

Он напомнил, что на территории округа работают научные и научно-образовательные организации, специализирующиеся на исследованиях и разработках по приоритетным направлениям. В ряде сибирских регионов наработали технологические компетенции с учетом особенностей их экономики, успешно действуют структуры, объединяющие опыт производственных, научных и образовательных организаций.

"Вместе с тем научно-производственный потенциал округа, ядром которого является Сибирское отделение РАН, пока еще недостаточно используется для решения задач по обеспечению технологической независимости России, прежде всего из-за накопившихся проблем с кадровым и материально-техническим обеспечением организаций прикладной науки", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

По словам Патрушева, также "не в полной мере задействован потенциал округа в части трансфера эффективных технологий двойного назначения, прежде всего посредством создания научно-промышленных кластеров на основе предприятий оборонно-промышленного комплекса, что в значительной степени препятствует использованию накопленного ими научно-технического потенциала в гражданских отраслях промышленности".