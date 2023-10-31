Тамбовский производитель химии на 40% увеличил выпуск продукции благодаря ФРП

ТАСС, 31 октября. Тамбовский производитель химической продукции "Пигмент" благодаря поддержке Фонда развития промышленности (ФРП, координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга) увеличил производство строительной химии на 40%. Об этом сообщили в пресс-службе ФРП.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе фонда, объемы продукции выросли по сравнению с показателями 2019 года, зафиксированными до получения предприятием займов ФРП.
"Тамбовский производитель химической продукции "Пигмент" на 40% увеличил производство строительной химии: добавок в бетон, а также смол для теплоизоляции и фанеры. Инвестиции в проект по расширению производства превысили 530 млн рублей, из которых почти 300 млн рублей в виде двух займов по программе "Производительность труда" предоставил федеральный Фонд развития промышленности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с помощью займов ФРП тамбовское предприятие закупило современное высокотехнологичное оборудование, преимущественно отечественное, также нарастило объем производства строительной химии и повысило производительность труда. "Реализация двух проектов с ФРП позволила поднять выручку от продаж в целом по предприятию на 40% и внесла свой вклад в увеличение производительности труда, как по этим проектам, так и в целом по предприятию", - цитирует пресс-служба управляющего директора АО "Пигмент" Сергея Короткова.
Объем производства добавок в бетон вырос на 55%, в том числе за счет организации производства новой продукции - сухих поликарбоксилатов. Добавки в бетон широко используются для различных видов строительных растворов, товарных бетонов, в производстве железобетонных изделий. Использование таких добавок повышает прочность и позволяет экономить время при укладке материала.
Также предприятие на 35% нарастило выпуск синтетических смол, которые используются при изготовлении теплоизоляционных материалов, фанеры, плит ДВП, декоративных пленок.