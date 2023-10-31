Тамбовский производитель химии на 40% увеличил выпуск продукции благодаря ФРП

Предприятие также нарастило выпуск синтетических смол, которые используются при изготовлении теплоизоляционных материалов

ТАСС, 31 октября. Тамбовский производитель химической продукции "Пигмент" благодаря поддержке Фонда развития промышленности (ФРП, координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга) увеличил производство строительной химии на 40%. Об этом сообщили в пресс-службе ФРП.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе фонда, объемы продукции выросли по сравнению с показателями 2019 года, зафиксированными до получения предприятием займов ФРП.

"Тамбовский производитель химической продукции "Пигмент" на 40% увеличил производство строительной химии: добавок в бетон, а также смол для теплоизоляции и фанеры. Инвестиции в проект по расширению производства превысили 530 млн рублей, из которых почти 300 млн рублей в виде двух займов по программе "Производительность труда" предоставил федеральный Фонд развития промышленности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью займов ФРП тамбовское предприятие закупило современное высокотехнологичное оборудование, преимущественно отечественное, также нарастило объем производства строительной химии и повысило производительность труда. "Реализация двух проектов с ФРП позволила поднять выручку от продаж в целом по предприятию на 40% и внесла свой вклад в увеличение производительности труда, как по этим проектам, так и в целом по предприятию", - цитирует пресс-служба управляющего директора АО "Пигмент" Сергея Короткова.

Объем производства добавок в бетон вырос на 55%, в том числе за счет организации производства новой продукции - сухих поликарбоксилатов. Добавки в бетон широко используются для различных видов строительных растворов, товарных бетонов, в производстве железобетонных изделий. Использование таких добавок повышает прочность и позволяет экономить время при укладке материала.

Также предприятие на 35% нарастило выпуск синтетических смол, которые используются при изготовлении теплоизоляционных материалов, фанеры, плит ДВП, декоративных пленок.