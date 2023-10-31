ТМК объявила о планах начать поставки комплексов для лазерно-гибридной сварки труб

Компания готова начать их отгрузку в 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Трубная металлургическая компания (ТМК) планирует начать поставки комплексов для лазерно-гибридной сварки стыковых швов труб в следующем году, сообщил гендиректор компании Сергей Чикалов.

"Сочетание заводской сварки продольных швов и кольцевой стыковой сварки (с применением лазерной технологии - прим. ТАСС) позволяет гарантировать одинаковые свойства соединения. Более того, эти комплексы не только лазерные, они гибридные, они могут варить и лазером, и гибридно (лазерно-дуговая сварка - прим. ТАСС), это универсальные комплексы, которые можно использовать", - сказал он в ходе XII Петербургского международного газового форума.

Чикалов отметил, что компания готова начать поставки комплексов в 2024 году после их испытаний.

Ранее ТМК сообщала об успешных испытаниях высокопрочных труб большого диаметра, изготовленных компанией "ТМК трубопроводные решения" с использованием технологии гибридной лазерно-дуговой сварки продольных швов и предназначенных для газопроводов высокого давления.