Патрушев: дальнейшее использование параллельного импорта должно быть обоснованным

Он помог стабилизировать ситуацию на российском рынке, отметил секретарь Совбеза РФ

ТОМСК, 31 октября. /ТАСС/. Параллельный импорт помог стабилизировать ситуацию на российском рынке, но так как он мешает развивать отечественные разработки, дальнейшее использование такого механизма должно быть обоснованным, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Не способствует повышению инновационной активности в реальном секторе экономики отсутствие обоснований дальнейшего использования механизма параллельного импорта, который во многом выполнил свою роль по стабилизации ситуации на рынке товаров", - заметил он на выездном совещании в Томске.

Говоря конкретно о ситуации в Сибири, Патрушев обратил внимание на выполнение планов по импортозамещению. Цель такой работы - локализация производства критически важных видов продукции. Однако, добавил секретарь Совбеза, пока не удалось решить все задачи по достижению технологической независимости.

"Инвестиционная и инновационная активность компаний, особенно на рынках наукоемкой и технологичной продукции, выросла незначительно. По-прежнему не разработан экономически обоснованный баланс между внутренним потреблением, экспортом и импортом промышленной продукции, прежде всего критически необходимой для достижения технологического суверенитета (в том числе в региональном разрезе)", - перечислил другие проблемы он.

В результате, продолжил секретарь Совета безопасности, "отечественные компании зачастую продолжают ориентироваться на покупку уже готовых иностранных продуктов, не используют имеющийся в стране научно-технический потенциал для проведения перспективных разработок".