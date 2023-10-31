Росатом не комментирует коммерческую составляющую проекта по строительству БелАЭС

В госкорпорации сообщили, что строили Белорусскую АЭС с учетом жестких требований безопасности

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" не раскрывает подробностей по коммерческой составляющей проекта по строительству Белорусской АЭС. Об этом говорится в заявлении госкорпорации, поступившем в ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск поставил вопрос о компенсациях в связи с задержкой ввода в эксплуатацию БелАЭС, ответственность за которую он возложил на российскую сторону.

"Учитывая всю сложность и жизненный цикл проекта, для нас - нормальная практика идти навстречу заказчикам по отдельным позициям на взаимовыгодных условиях. С учетом сложившихся доверительных отношений с нашим белорусским заказчиком, мы не комментируем коммерческую составляющую проекта", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечается в заявлении госкорпорации, Росатом никогда не пытался ускорить процесс сооружения Белорусской АЭС в ущерб требованиям безопасности. "Что касается сдвижки сроков реализации проекта, то необходимо учитывать следующие факторы: основные этапы сооружения Белорусской АЭС пришлись на непростой период пандемии и ужесточения внешнеполитической обстановки с возросшими санкционными рисками, сам проект реализовывался в стране, впервые вставшей на путь большой атомной энергетики. У нас никогда не стояла задача ускорить процесс сооружения в ущерб требованиям безопасности", - подчеркивается в документе.

Росатом, отмечается в заявлении, плотно взаимодействует с белорусскими партнерами и совместно решает вопросы, возникающие в ходе реализации проекта, включая сроки сдачи второго энергоблока. "Последний раз часы по проекту мы сверяли совсем недавно - 16 октября состоялась встреча генерального директора Росатома Алексея Евгеньевича Лихачева с премьер-министром Республики Беларусь Романом Александровичем Головченко. На данный момент нерешенных вопросов нет", - говорится в заявлении госкорпорации "Росатом".

Белорусская АЭС, расположенная в районе города Островца Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд. В июне 2021 года первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию. В середине мая 2023 года в рамках этапной программы энергетического пуска состоялось первое включение в сеть второго энергоблока, в конце мая начался этап его опытно-промышленной эксплуатации. 24 октября МЧС Белоруссии выдало разрешение на эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС.