Более 400 млн рублей направят на актуализацию границ охранных зон на Кавминводах

Из бюджета региона на эту работу выделят около половины суммы по краевой госпрограмме "Туристско-рекреационный комплекс"

СТАВРОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья за три года направят более 400 млн рублей на актуализацию границ горно-санитарной охраны на курортах Кавказских Минеральных Вод. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона о краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

"Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края в части актуализации границ зон горно-санитарной охраны курортов Кавказских Минеральных Вод в 2024 году - 103 133,05 тыс. рублей, в 2025 году - 246 408,07 тыс. рублей, в 2026 году - 57 473,87 тыс. рублей", - говорится в документе.

Деньги на актуализацию границ предусмотрены из краевого и федерального бюджетов. Из бюджета региона на эту работу выделят около половины суммы по краевой госпрограмме "Туристско-рекреационный комплекс".

Ранее в аппарате полпредства президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе журналистам сообщали о разработке комплекса мер по сохранению лечебных и оздоровительных факторов региона Кавказских Минеральных Вод. Он включал в себя актуализацию границ зон горно-санитарной охраны с привлечением экспертного сообщается.

Общее финансирование госпрограммы "Туристско-рекреационный комплекс" в 2024 году составит более 809 млн рублей. Большую часть средств направят на развитие курортной инфраструктуры, деньги также выделят на продвижение туристского продукта региона, развитие детского туризма.