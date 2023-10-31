Югра ожидает снижения добычи нефти в 2023 году на 3,6%

При этом в 2024 году прогнозируют рост добычи ресурса в регионе до 222 млн тонн, в 2025 году - снижение до 220 млн тонн, а в 2026 году - до 219 тонн

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 октября. /ТАСС/. Нефтедобывающие предприятия в Ханты-Мансийском автономном округе в 2023 году добудут около 215 млн тонн нефти, что на 3,6% ниже, чем годом ранее.

"Объем добычи нефти в Югре в 2023 году планируется в размере 215 млн тонн, в 2024 году - 222 млн тонн, 2025 году - 220 млн тонн, 2026 году - 219 млн тонн", - говорится в принятом правительством региона проекте закона о бюджете Югры на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

При этом, согласно документу, власти заложили прогнозную цену за баррель нефти в $63,4 по итогам 2023 года, $71,3 - в 2024 году и порядка $70 - в 2025-2026 годах.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова поясняла, что снижение добычи нефти связано с соглашением ОПЕК+.

Югра является основным нефтедобывающим регионом России - на ее долю приходится около 42% общероссийской добычи. Доходы от добычи нефти формируют более 70% бюджета региона. По данным властей Югры, добыча нефти в регионе в 2022 году достигла 223,1 млн тонн, что на 3,4% больше, чем в 2021 году.